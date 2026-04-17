Domenica 19 aprile 2026 alle 19:30 si disputa la sfida tra Empoli e Entella nella Serie B. Le due squadre, entrambe coinvolte nella zona playout, si affrontano in un match decisivo per la loro posizione in classifica. La partita rappresenta un momento importante per la corsa alla salvezza e vedrà scendere in campo le formazioni con l’obiettivo di ottenere punti fondamentali.

Nel programma del prossimo turno di Serie B va in scena Empoli-Entella, scontro diretto per la salvezza tra due formazioni che navigano in zona playout. I toscani sembravano essersi ripresi dopo il calo, ma sono incappati in due sconfitte di fila contro Sampdoria e Padova. La squadra allenata da Fabio Caserta spera di rifarsi tra. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Empoli-Entella (domenica 19 aprile 2026 ore 19:30): formazioni, quote, pronostici

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