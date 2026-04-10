Reggiana-Carrarese domenica 12 aprile 2026 ore 19 | 30 | formazioni quote pronostici

Domenica sera alle 19:30 si gioca la partita tra Reggiana e Carrarese nel turno 34 della Serie B, con l'incontro che si svolgerà allo stadio Mapei. Le formazioni ufficiali sono state annunciate e le quote per le scommesse sportive sono state pubblicate. I pronostici indicano una possibile sfida equilibrata tra le due squadre, entrambe alla ricerca di punti importanti in campionato.

Nel programma del turno 34 della Serie B si gioca anche il match tra Reggiana e Carrarese, con le due squadre in campo domenica sera al Mapei. I padroni di casa della Reggiana sono in crisi totale, finiti all’ultimo posto in classifica dopo aver racimolato un solo punto nelle ultime 6 partite. Gli emiliani hanno. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Reggiana-Carrarese (domenica 12 aprile 2026 ore 19:30): formazioni, quote, pronostici Genoa-Sassuolo (domenica 12 aprile 2026 ore 12:30): formazioni, quote, pronosticiIl lunch match di questa domenica di Serie A va in scena a Marassi tra Genoa e Sassuolo. Temi più discussi: Serie BKT, Reggiana-Carrarese: la prevendita; Reggiana-Carrarese, prevendita attiva. Venduti quasi 700 biglietti, 400 agli ospiti; Serie B. Iniziata la prevendita per Reggiana-Carrarese: tifosi azzurri mobilitati; Reggiana-Carrarese in diretta, Serie B Live dal Mapei Stadium - Città del Tricolore. Pronostico Reggiana vs Carrarese – 12 Aprile 2026La sfida di Serie B tra Reggiana e Carrarese accende i riflettori al MAPEI Stadio - Città del Tricolore il 12 Aprile 2026, con calcio d’inizio alle 19:30. news-sports.it Reggiana-Carrarese, al via la prevendita per la partita di domenicaREGGIO EMILIA – Il momento è delicatissimo. Per la salvezza, serve un miracolo, dicevano martedì i pochi tifosi granata che hanno seguito l’allenamento pomeridiano dell’undici di Bisoli. E’ proprio ... reggionline.com Presentazione 15^ ritorno #SerieB in 140 parole Si comincia alle 20:30 con #Frosinone- #Palermo, gratis su #Dazn #Pescara- #Sampdoria per la salvezza, con l’ex Altare #Reggiana- #Carrarese dall’opposto rendimento: 4 sconfitte nelle ultime 5 contro 3 vitto x.com Reggiana - Carrarese , Grave errore della società che non ripete i prezzi a sconto per gli under 18 applicati nella gara con il Pescara ! La Reggiana ha bisogno del calore della sua gente, ma soprattutto i più giovani sono i tifosi del futuro …. Altra occasione pe - facebook.com facebook