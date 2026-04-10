Reggiana-Carrarese domenica 12 aprile 2026 ore 19 | 30 | formazioni quote pronostici

Da infobetting.com 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica sera alle 19:30 si gioca la partita tra Reggiana e Carrarese nel turno 34 della Serie B, con l'incontro che si svolgerà allo stadio Mapei. Le formazioni ufficiali sono state annunciate e le quote per le scommesse sportive sono state pubblicate. I pronostici indicano una possibile sfida equilibrata tra le due squadre, entrambe alla ricerca di punti importanti in campionato.

Nel programma del turno 34 della Serie B si gioca anche il match tra Reggiana e Carrarese, con le due squadre in campo domenica sera al Mapei. I padroni di casa della Reggiana sono in crisi totale, finiti all’ultimo posto in classifica dopo aver racimolato un solo punto nelle ultime 6 partite. Gli emiliani hanno. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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© Infobetting.com - Reggiana-Carrarese (domenica 12 aprile 2026 ore 19:30): formazioni, quote, pronostici

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