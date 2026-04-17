Empoli-Entella domenica 19 aprile 2026 ore 19 | 30 | formazioni quote pronostici

Da infobetting.com 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 19 aprile 2026 alle ore 19:30 si gioca la partita tra Empoli e Entella, due squadre che attualmente si trovano in zona playout e cercano punti fondamentali per evitare la retrocessione. La sfida si svolge sul campo dell'Empoli, con formazioni che si preparano a battagliare per ottenere un risultato che potrebbe influire sulla classifica. Sono attese le formazioni titolari e le eventuali variazioni di formazione prima dell'inizio del match.

Nel programma del prossimo turno di Serie B va in scena Empoli-Entella, scontro diretto per la salvezza tra due formazioni che navigano in zona playout. I toscani sembravano essersi ripresi dopo il calo, ma sono incappati in due sconfitte di fila contro Sampdoria e Padova. La squadra allenata da Fabio Caserta spera di rifarsi tra. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

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