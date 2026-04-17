Empoli-Entella domenica 19 aprile 2026 ore 19 | 30 | formazioni quote pronostici

Domenica 19 aprile 2026 alle ore 19:30 si gioca la partita tra Empoli e Entella, due squadre che attualmente si trovano in zona playout e cercano punti fondamentali per evitare la retrocessione. La sfida si svolge sul campo dell'Empoli, con formazioni che si preparano a battagliare per ottenere un risultato che potrebbe influire sulla classifica. Sono attese le formazioni titolari e le eventuali variazioni di formazione prima dell'inizio del match.

Nel programma del prossimo turno di Serie B va in scena Empoli-Entella, scontro diretto per la salvezza tra due formazioni che navigano in zona playout. I toscani sembravano essersi ripresi dopo il calo, ma sono incappati in due sconfitte di fila contro Sampdoria e Padova. La squadra allenata da Fabio Caserta spera di rifarsi tra. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Empoli-Entella (domenica 19 aprile 2026 ore 19:30): formazioni, quote, pronostici Notizie correlate Reggiana-Carrarese (domenica 12 aprile 2026 ore 19:30): formazioni, quote, pronosticiNel programma del turno 34 della Serie B si gioca anche il match tra Reggiana e Carrarese, con le due squadre in campo domenica sera al Mapei. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Empoli-Entella allo stadio 'Carlo Castellani': come cambia la viabilità / Comunicati / Novità / Homepage; Tutti insieme! Maratona Inferiore esaurita per la sfida contro la Virtus Entella; Live Empoli - Virtus Entella - Serie B: Punteggi & Highlights Calcio - 19/04/2026; Empoli-Virtus Entella in diretta, Serie B Live dal Carlo Castellani - Computer Gross Arena. Pronostico Empoli-Entella: il Castellani è un fattoreEmpoli-Entella è una partita valida per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie B: tv e streaming, formazioni e pronostico ... ilveggente.it Empoli-Entella allo stadio Carlo Castellani: come cambia la viabilitàEmpoli-Entella domenica 19 aprile alle 19.30 al Castellani: chiusure della viabilità dalle 15.30, divieti di sosta e parcheggi dedicati ... gonews.it I precedenti in Toscana, i numeri azzurri e biancocelesti, la seconda volta tra i due tecnici, la direzione di Marinelli: a cura di @footballdata_fi le curiosità di #EmpoliEntella, trentacinquesimo turno di #SerieBKT in programma domani alle 19.30 x.com La prima sfida nel novembre del 1927 in Seconda Divisione Nord, le gare degli anni Sessanta, il successo azzurro del 2018, l'ultima vittoriosa sfida del marzo del 2021: leggi il racconto dei precedenti in casa azzurra tra Empoli e Entella facebook