La Corte Suprema ha appena deciso di aiutare Donald Trump in un caso legato al canale di Panama. La scelta ha scatenato le proteste della Cina, che vede questa mossa come un favore a Trump. Ora si apre una nuova fase, e resta da capire quali saranno le conseguenze di questa decisione sui rapporti internazionali.

Domanda: e adesso? A essere onesti, come raccontato da questo giornale solo pochi giorni fa, c’era da aspettarsi che sulla questione del canale di Panama calasse la mannaia della Corte suprema. Che per la verità è un assist agli Stati Uniti e alle loro ambizioni su una delle più importanti infrastrutture marittime del mondo. Riavvolgendo brevemente il nastro, era il febbraio scorso quando si è aperta ufficialmente la partita per il controllo del Canale che collega Oceano Pacifico e Atlantico e i cui scali più strategici sono di proprietà del gruppo cinese Ck Hutchinson. Il quale, a sua volta, ha raggiunto un accordo preliminare con il fondo americano BlackRock in tandem con l’armatore svizzero-italiano Aponte, per la vendita di 43 hub portuali sparsi per il mondo, inclusi i due scali agli estremi del canale. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Perché l'assist dei giudici a Trump su Panama manda la Cina su tutte le furie

