Elodie e Franceska Iannone e Rocío | retroscena hot

La complicità tra Elodie e Franceska Nuredini è ormai evidente a tutti. Negli ultimi tempi, le due sono state immortalate in numerosi momenti della loro vita quotidiana: dalle vacanze insieme alle passeggiate per Milano, dove Franceska sembrerebbe vivere parte del tempo nell’appartamento della cantante. Le foto pubblicate sui social raccontano più di mille parole, mostrando un rapporto sempre più stretto e affiatato. Convivenza e intesa privata. Secondo il settimanale Oggi, il legame tra Elodie e la ballerina 23enne sta diventando sempre più speciale. Le due starebbero sperimentando momenti di convivenza e Franceska, oltre a essere una presenza costante sui palchi dei tour della cantante, è ormai una parte integrante della vita privata di Elodie. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

Recenti indiscrezioni emergono sul rapporto tra Elodie e Franceska, con dettagli che fanno discutere.

Recentemente, Elodie è tornata al centro dell'attenzione per la fine della relazione con Andrea Iannone e per il suo rapporto con Franceska Nuredini.

Argomenti discussi: Elodie e Andrea Iannone: fine della storia dopo 3 anni, lei ora vive con una ballerina; Elodie e Franceska mettono su casa insieme: le due sempre più inseparabili; Elodie e Franceska, complici e serene in giro per Milano: Mettono su casa insieme. L’indiscrezione; Elodie, è davvero finita con Iannone. Chi rivela: Lei e Franceska sono andate a vivere insieme.

Elodie e Franceska sempre più unite ma Iannone non la sta vivendo beneElodie e Franceska sempre più complici tra vacanze e quotidianità condivisa mentre Andrea Iannone pensa ancora all’ex fidanzata ... dilei.it

Elodie e Franceska complicano la serenità di coppia con Andrea IannoneElodie e Franceska Nuredini: un legame sempre più centrale nella vita privataIl rapporto tra Elodie e la ballerina Franceska Nuredini si sta consolid ... assodigitale.it

Elodie si sta preparando al suo primo San Valentino al fianco di Franceska e lo ha dimostrato sui social, dove ha postato delle sensualissime foto in intimo rosso. - facebook.com facebook

Elodie in intimo rosso infiamma i social | La reazione di Franceska Nuredini #elodie x.com