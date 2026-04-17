Elettrificazione forzata dell’Ue? I clienti chiedono regole certe

L'amministratore delegato di Eurocar, azienda con un fatturato di 2,2 miliardi di euro, ha commentato l'attuale situazione nel settore automobilistico in Europa. Ha sottolineato come le richieste dei clienti si concentrino sulla definizione di regole chiare e certe, evidenziando il ruolo crescente del commercio online affiancato ai concessionari tradizionali. La discussione riguardo all'elettrificazione forzata dell'Unione Europea continua a essere al centro del dibattito.

«E pluribus, unum» è una locuzione latina che significa «da molti, uno», nota soprattutto come motto nazionale degli Stati Uniti d’America, adottato nel 1776. L’adagio si adatta perfettamente anche alla genesi di Eurocar, il più grande distributore italiano dei marchi nella pancia del gruppo Volkswagen (Audi, Seat, Cupra, Skoda, Porsche e Lamborghini oltre a Vw) ma spezzettato, fino a un paio di settimane fa, in una miriade di insegne diverse, frutto di oltre vent’anni di acquisizione che hanno portato Eurocar, che nel 2025 ha fatturato qualcosa come 2,2 miliardi di euro, a essere presente in nove Regioni nel Nord e Centro Italia, dove si contano più di 50 sedi e ben 1.🔗 Leggi su Laverita.info

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