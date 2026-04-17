Eleonora del Belgio | il debutto regale tra eleganza e nuovi look

Il 16 aprile la Principessa Eleonora del Belgio ha compiuto 18 anni, un traguardo che ha portato alla pubblicazione di alcuni ritratti ufficiali. La famiglia reale ha condiviso immagini che mostrano il suo passaggio all’età adulta, evidenziando un cambio di look rispetto al passato. L’evento ha ricevuto attenzione sui canali ufficiali, segnando l’ingresso della giovane nel mondo pubblico con uno stile elegante.

La Principessa Eleonora del Belgio ha celebrato il suo diciottesimo compleanno il 16 aprile, segnando un passaggio fondamentale verso l’età adulta attraverso una serie di ritratti ufficiali pubblicati dalla Casa Reale. La giovane, figlia minore di Philippe e Mathilde, è uscita dall’ombra della riservatezza che l’ha distinta finora, mostrando un’immagine definita e sicura presso la residenza di Palazzo Laeken. L’estetica del debutto tra rigore e naturalezza. Il passaggio alla maturità è stato sancito da un look scelto per il debutto in società che rompe con il passato. Durante la posa ufficiale a Palazzo Laeken, Eleonora ha indossato un modello a sirena firmato Alamour, brand con sede in Australia.🔗 Leggi su Ameve.eu

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