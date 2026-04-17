Elenchi regionali per il ruolo docenti 2026 come funzionano e chi può inserirsi QUESTION TIME con Cannas LIVE Lunedì 20 aprile alle 14 | 30

Lunedì 20 aprile alle 14:30, si terrà un question time con l’assessore regionale dedicato agli elenchi regionali per il ruolo dei docenti 2026. Il decreto attuativo relativo a queste liste è in fase di pubblicazione e, probabilmente, nei prossimi giorni sarà aperta la possibilità di presentare le domande di inserimento. Sarà possibile seguire l’evento in diretta.

Il decreto attuativo per gli elenchi regionali per il ruolo è in via di pubblicazione. Verosimilmente nei prossimi giorni sarà possibile presentare domanda di inserimento. Quali sono le info utili? Quali i requisiti? Chi potrà iscriversi? L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Elenchi regionali per il ruolo docenti, scatta il conto alla rovescia: requisiti e info utili. QUESTION TIME con Cannas. LIVE Lunedì 13 aprile alle 14:30Il decreto attuativo per gli elenchi regionali per il ruolo è in via di pubblicazione. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Elenchi regionali per il ruolo 2026: la provincia si sceglie in estate, se si viene convocati; Elenchi regionali docenti: tutte le novità del decreto; Elenchi regionali: saranno suddivisi in due sezioni, sì all'inserimento degli idonei concorso straordinario 2020 [Le novità]; Elenchi regionali per il ruolo: pubblicazione del decreto attuativo già in questi giorni? La posizione in graduatoria dipenderà dal punteggio ottenuto nelle prove concorsuali. Ed il servizio maturato?. Elenchi regionali per il ruolo 2026: contano solo le graduatorie pubblicate entro il 10 dicembre 2025Nel question time del 13 aprile 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Sonia Cannas ... orizzontescuola.it Elenchi regionali per il ruolo docenti 2026, come funzionano e chi può inserirsi. QUESTION TIME con Cannas. LIVE Lunedì 20 aprile alle 14:30Il decreto attuativo per gli elenchi regionali per il ruolo è in via di pubblicazione. Verosimilmente nei prossimi giorni sarà possibile presentare domanda di inserimento. Quali sono le info utili? Qu ... orizzontescuola.it Dagli organici al sostegno, passando per le immissioni in ruolo e gli elenchi regionali. Tanti sono gli appuntamenti attesi nelle prossime settimane sul fronte del reclutamento del personale scolastico. Per fare il punto della situazione e per rispondere alle vostr - facebook.com facebook Concluse le procedure di assunzione in ruolo per l'a.s. 2025/26 è già tempo di pensare a quelle del 20267267. Al fine di avviare la procedura relativa agli elenchi regionali per il ruolo di cui al DL 45/2025, gli USR dovranno pubblicare l'elenco dei cand… x.com