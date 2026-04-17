Una recente sentenza riguarda una società di streaming online, che potrebbe dover risarcire milioni di euro a causa di una disputa legale. Nonostante i rimborsi di qualche centinaio di euro a singolo consumatore, il totale complessivo delle somme che potrebbe dover pagare si aggira su cifre molto più alte. La decisione giudiziaria ha attirato l’attenzione per l’impatto economico che potrebbe avere sulla società coinvolta.

A fronte di qualche centinaio di euro di rimborsi per i consumatori, ci saranno di milioni di euro persi dall’azienda digitale Netflix nell’area Europa e Italia, un dimezzamento dei film italiani prodotti dalle piattaforme di streaming e un calo sostanziale degli investimenti di aziende digitali nell’ambito dell’intrattenimento e la paralisi dell’economia dei servizi digitali. Questo è lo scenario dipinto dal professore Carlo Alberto Maffè della Sda Bocconi rispetto alla sentenza del tribunale di Roma su Netflix che ha stabilito che dovrà restituire almeno 500 euro di rimborsi ai consumatori per mancata trasparenza nella firma del contratto....🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ecco perché la sentenza Netflix rischia di costarci molto cara

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