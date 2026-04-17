È morta Tristezza per l’addio della nonna famosa

Da caffeinamagazine.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle ultime ore si è diffusa la notizia della scomparsa di una figura nota alla comunità locale. La notizia ha suscitato grande commozione tra i cittadini e gli utenti dei social network, che hanno espresso il proprio cordoglio. La persona deceduta era molto conosciuta in città e il suo addio ha lasciato un vuoto tra chi l’ha conosciuta. La famiglia e gli amici stanno ricevendo numerosi messaggi di solidarietà.

Il mondo dei social e la comunità barese si stringono in queste ore attorno a una notizia che ha colpito profondamente migliaia di persone. Si è spenta a 93 anni una figura diventata, quasi per caso, uno dei volti più riconoscibili del web italiano, simbolo di una spontaneità ormai rara e di un modo genuino di raccontare la quotidianità. Un frammento di vita semplice, trasformato negli anni in un fenomeno virale capace di attraversare generazioni. >> Grande Fratello Vip, scoperta choc su Alessandra Mussolini: tutto deciso a tavolino A Bari, dove tutto è iniziato, il ricordo è ancora più intenso. I funerali, celebrati il 15 aprile presso la Parrocchia di San Carlo Borromeo, hanno visto la partecipazione di familiari, amici e cittadini che negli anni avevano imparato ad affezionarsi a quella presenza così familiare.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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