Un’anziana donna di 87 anni è deceduta nelle ultime ore all’ospedale di Legnano, dove era stata ricoverata in condizioni critiche dopo essere stata investita da un’auto il 15 aprile a Origgio. La donna, di nome Carmela Cavallaro, aveva riportato ferite gravi nell’incidente e non ce l’ha fatta a superare le conseguenze. La vicenda si è verificata nel comune della provincia di Varese e i soccorsi sono intervenuti immediatamente dopo l’incidente.

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© Ilnotiziario.net - E’ morta l’anziana di Origgio travolta da un’auto

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