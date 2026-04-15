Anziana travolta a Origgio è in prognosi riservata

Un incidente stradale si è verificato oggi a Origgio, coinvolgendo un'anziana di 87 anni che è stata investita da un veicolo. La donna è stata immediatamente trasportata in ospedale e si trova attualmente in prognosi riservata. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine. Nessun'altra persona è rimasta coinvolta nell'evento.

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