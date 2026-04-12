Dynamite 08.042026 Il momento di Francesco

Benvenuti all’analisi di Dynamite, trasmessa con alcuni giorni di ritardo dall’arena Rogers Place di Edmonton, in Alberta, Canada. L’evento si è svolto il 8 aprile 2026 e ha coinvolto vari atleti e performer presenti sul ring. La registrazione dell’evento è stata effettuata nella città canadese, dove si sono svolti diversi incontri e momenti di spettacolo.

Benvenuti con diversi giorni di ritardo all’analisi di Dynamite, in diretta dal Rogers Place di Edmonton, Alberta, Canada. L’ultimo Dynamite prima di Dynasty promette scintille con l’United Empire pronta a dichiarare guerra ai Death Riders e il faccia a faccia finale tra Kenny Omega e MJF per il titolo mondiale. La cosa bella è che ho visto l’episodio in diretta, come spesso accade, ma non ho avuto tempo di scrivere l’analisi fino ad oggi. Lo show si apre direttamente nel parcheggio dell’arena dove Will Ospreay sta attaccando Jon Moxley. L’assalto dura poco perché il resto dei Death Riders interviene in superiorità numerica. A quel punto un...🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Dynamite 08.04.2026 Il momento di Francesco Traffico Roma del 08-04-2026 ore 08:30Luceverde Roma trovati sostenuto il traffico sul Raccordo Anulare in carreggiata interna rallentamenti e code dalla Casilina all'ardeatina in... Traffico Roma del 04-04-2026 ore 08:30Luceverde Roma ben trovati all'ascolto sabato 4 aprile giornata caratterizzata da bollino rosso sulle principali direttrici stradali capitoline che... CHRIS JERICHO PUTS RICOCHET ON THE LIST - AEW DYNAMITE HIGHLIGHT APRIL 8TH 2026