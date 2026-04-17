Due cicloamatori investiti nel territorio di Castelnuovo si cerca un' auto pirata

Nella giornata di oggi, nel territorio di Castelnuovo Rangone, due cicloamatori sono stati investiti. Le autorità stanno cercando un’auto che potrebbe essere coinvolta negli incidenti. Non ci sono ancora dettagli sulle condizioni delle persone coinvolte o sulla dinamica degli incidenti. Le forze dell’ordine stanno svolgendo le indagini per chiarire cosa sia successo e individuare il veicolo responsabile.