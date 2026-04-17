Dove vedere in tv Civitanova-Verona Superlega volley 2026 | orari gara-4 programma streaming

Sabato 18 aprile alle 18.00 si disputerà la quarta gara della semifinale scudetto di Superlega volley tra Civitanova e Verona. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e disponibile anche in streaming. I tifosi potranno seguire l'incontro seguendo i canali ufficiali dedicati alla competizione, con orari e modalità di visione che variano a seconda delle piattaforme.

Sabato 18 aprile (ore 18.00) si giocherà Civitanova-Verona, gara-4 della semifinale scudetto di volley maschile: la Lube conduce la serie per 2-1 e può chiudere i conti di fronte al proprio pubblico dell’Eurosuole Forum, mentre gli scaligeri cercheranno di impattare e di giocarsi il tutto per tutto nella bella di spareggio che ospiterebbero tra le mura amiche del PalaMagis. I cucinieri hanno sovvertito il fattore campo in gara-3 e proveranno a completare l’opera contro la seconda forza della regular season. Dopo i due brutti ko rimediati nei quarti di finale della Champions League, la compagine marchigiana ha rialzato la testa e sta facendo...🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Civitanova-Verona, Superlega volley 2026: orari gara-4, programma, streaming Notizie correlate Leggi anche: Dove vedere in tv Verona-Civitanova, Superlega volley 2026: orario gara-1 semifinale, programma, streaming Dove vedere la Superlega di volley 2026 oggi in tv: orari gara-3, programma, streamingTre serie già indirizzate e una serata che potrebbe già emettere i primi verdetti. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Civitanova-Verona stasera in tv, Superlega volley 2026: orario gara-2, programma, streaming; Civitanova-Verona Gara-2: dove vederla in TV e streaming, orari e programma semifinale volley; Semifinali, Gara 3 | Rana Verona - Cucine Lube Civitanova SuperLega Credem Banca; Semifinale Play Off, Lube di scena domani a Verona per il terzo round. Dove vedere in tv Civitanova-Verona, Superlega volley 2026: orari gara-4, programma, streamingSabato 18 aprile (ore 18.00) si giocherà Civitanova-Verona, gara-4 della semifinale scudetto di volley maschile: la Lube conduce la serie per 2-1 e può ... oasport.it Dove vedere in tv Verona-Civitanova, Superlega volley 2026: orario gara-1 semifinale, programma, streamingDomenica 5 aprile (ore 18.00) si giocherà Verona-Civitanova, gara-1 della semifinale scudetto di volley maschile. Si preannuncia una Pasqua rovente al ... oasport.it #fotogallery #Superlega Verona Volley LUBE Volley Rm Sport SCATTI SUL TARAFLEX. Superlega, Verona-Civitanova (2-3) VERONA. Racconto fotografico del successo in rimonta dei cucineri della Lube sul campo della Rana https://www.baloovolley.it/index - facebook.com facebook | ROK MOZIC - CORRIERE DI VERONA "Champions traguardo eccezionale. Ora testa a Civitanova: vogliamo tornare a Verona per arrivare in finale. Sarebbe un altro risultato fantastico di questa stagione straordinaria. Ci crediamo" #RanaVerona #Vero x.com