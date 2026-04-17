Donato ai bimbi della terapia intensiva dell’ospedale di Seriate un ventilatore di ultima generazione

Un ventilatore di ultima generazione è stato donato ai bambini della terapia intensiva dell’ospedale di Seriate. L’azione mira a rafforzare le attrezzature disponibili per le cure neonatali nell’unità ospedaliera. Questo intervento rappresenta un contributo diretto alla struttura sanitaria, senza coinvolgere nomi di persone, aziende o enti. La donazione si inserisce in un più ampio impegno di responsabilità sociale e di supporto alla sanità pubblica locale.

Seriate. Un importante gesto di responsabilità sociale e attenzione verso la sanità pubblica si traduce in un concreto miglioramento delle cure neonatali all’Ospedale Bolognini di Seriate. Grazie alla donazione di Danone Nutricia Spa., la Terapia Intensiva Neonatale si è dotata di un ventilatore polmonare neonatale di ultima generazione, dotato della tecnologia Nava (Neurally Adjusted Ventilatory Assist), per un valore complessivo di oltre 40 mila euro. Si tratta di una tecnologia altamente innovativa che consente di sincronizzare in modo estremamente preciso il supporto ventilatorio con l’attività respiratoria spontanea del neonato, rilevata attraverso l’attività elettrica del diaframma.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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