Domenica prossima in tutta Italia si svolgerà la manifestazione 'Primavera nei Borghi', con l'apertura di monumenti e la possibilità di partecipare a visite guidate ed escursioni. L'evento coinvolge numerosi centri minori, offrendo ai visitatori l'opportunità di scoprire arte, natura e tradizioni locali attraverso diverse attività programmate nei borghi. Sono previsti anche momenti dedicati alla scoperta dei patrimoni storici e culturali di queste zone.

AGI - Si celebra in tutta Italia domenica prossima si celebra la Primavera nei Borghi con l'apertura di monumenti, visite guidate ed escursioni tra arte, natura e tradizioni locali dei centri cosiddetti minori. Un'occasione per riscoprire luoghi spesso dimenticati e promuovere un turismo sostenibile e consapevole. L'iniziativa, promossa dall' Archeoclub d'Italia, vuole contribuire ad arginare lo spopolamento delle frazioni e dei borghi italiani per trasformarli da luoghi marginali a protagonisti di un nuovo modello di sviluppo, basato su sostenibilità, tutela del territorio e valorizzazione delle identità locali. In Italia 6.694 comuni hanno meno di 10.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Domenica la 'Primavera nei Borghi', piccoli gioielli da vivere

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