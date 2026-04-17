Domenica di grandi eventi a Torino cambia la viabilità | deviate limitate o sospese oltre 30 linee Gtt

Domenica 19 aprile 2026, a Torino, il servizio di trasporto pubblico subirà modifiche con deviazioni, limitazioni e sospensioni su oltre 30 linee Gtt. Queste variazioni sono state adottate per permettere lo svolgimento delle manifestazioni podistiche “La mezza di Torino” e “La dieci di Torino”. Le gare avranno come punto di partenza e arrivo piazza Vittorio Veneto e coinvolgeranno i percorsi che si estendono dal centro cittadino lungo le zone del lungo.

Domenica 19 aprile 2026 varieranno il servizio oltre 30 linee Gtt per consentire lo svolgimento delle manifestazioni podistiche “La mezza di Torino” e “La dieci di Torino”, con arrivo e partenza da piazza Vittorio Veneto e percorsi che dal centro Città si snoderanno lungo tutta la zona del lungo.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Just The Woman I Am 2026: cosa cambia per chi si sposta a Torino domenica 8 marzo, percorso, divieti e linee Gtt deviateAnche quest'anno torna il consueto appuntamento con Just The Woman I Am, la tredicesima edizione della camminata e corsa non competitiva che prenderà... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Vivicittà: domenica 12 aprile la gara competitiva e la camminata ludico-motoria in centro e sul lungomare; Il campionato Italiano Grandi Eventi protagonista a Retro Classics Essen 2026; Il Piemonte al Vinitaly 2026; Weekend a Roma: 12 eventi da non perdere sabato 11 e domenica 12 aprile. Dalla maratona, agli internazionali di tennis fino ai concerti: la guida ai grandi eventi nella CapitaleGli ultimi in ordine di tempo sono stati stati la sfilata di Valentino a Palazzo Barberini e il trofeo di rugby Sei Nazioni, con la storica vittoria dell’Italia contro ... leggo.it Mercatino della domenica a Campagnano di RomaCampagnano di Roma si prepara a ospitare, domenica 22 febbraio, il tradizionale mercatino della domenica. In programma a Palazzo Venturi la mostra di ceramica, mentre nel centro storico ampio spazio a ... romatoday.it BUON POMERIGGIO A TUTTI Eccezionalmente secondo ballo della settimana: BUONA DOMENICA di Sayf realizzato domenica scorsa a Piacenza con gli amici di Baila Salsa e tanti altri arrivati da tutto il nord Italia Segue tutorial e ballo di spalle facebook Fino a domenica di Pasqua 5 aprile sono in programma diverse celebrazioni pasquali, la Via Crucis al Colosseo e processioni nei Municipi. Come cambia la viabilità ow.ly/eivV50YBBZT x.com