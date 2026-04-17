Diretta gol Serie A | in campo Inter Cagliari

Oggi si gioca la partita tra Inter e Cagliari, valida per la 33esima giornata di Serie A. La diretta gol offre aggiornamenti in tempo reale su risultati, moviola e cronaca delle sfide in programma. La cronaca viene aggiornata costantemente per seguire passo dopo passo le azioni delle squadre, con focus su sintesi, tabellino e risvolti delle partite di giornata.

Locatelli Juve, rinnovo fino al 2030: il capitano bianconero firma il nuovo accordo! E spunta una novità in vista della sfida col Bologna. Lewandowski Juve, il Milan pronto a sfidare i bianconeri per l’attaccante polacco! L’agente Zahavi in Italia: i possibili scenari Alaba Real Madrid, decisione presa: sarà addio a fine stagione? La rivelazione di Romano Allegri Milan, altro che addio: il piano del club per blindarlo e per regalargli tre acquisti top in estate! Cagliari, parla Pisacane nel pre partita: «La pressione per chi fa questo sport è all’ordine del giorno, dal 1 giorno e dalla 1 partita.» Bournemouth, decisione presa per il post...🔗 Leggi su Calcionews24.com

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