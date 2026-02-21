Diretta gol Serie A | in campo Cagliari Lazio

Il match tra Cagliari e Lazio porta a casa la vittoria grazie a un gol decisivo segnato nel secondo tempo. La causa principale è stata una cattiva distribuzione della palla da parte della difesa ospite. I giocatori hanno mostrato grande intensità, cercando di sfruttare ogni occasione offensiva. La partita si è accesa con numerose azioni rapide e tiri in porta. La gara continua a tenere alta l’attenzione dei tifosi, con il punteggio ancora in bilico.

