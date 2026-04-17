L'Inter ha deciso di concedere un turno di riposo al difensore Bastoni in vista della partita contro il Cagliari. La scelta è stata comunicata dopo che il giocatore aveva subito un problema alla caviglia, ma non si tratta dell’unico motivo. La decisione è stata presa per permettere al calciatore di recuperare al meglio e per gestire al meglio le sue condizioni fisiche in vista delle prossime gare.

Oggi Alessandro Bastoni farà qualcosa a cui non è abituato: premerà il tasto pausa. Per una volta, staccherà davvero. Fermerà i muscoli e i pensieri. Vedrà i compagni giocare contro il Cagliari nel “suo” San Siro, ma lo farà da fuori, dopo aver condiviso con tutti loro la solita, lunga giornata di preparazione ad Appiano. Il difensore nerazzurro non è ufficialmente tra i convocati per la sfida di campionato, ma anche oggi si è presentato come nulla fosse nel centro sportivo per lavorare normalmente: la caviglia non può considerarsi infortunata, ma è ancora un po’ malconcia. Si è, infatti, accumulata della fatica, che ha impedito un recupero pieno dopo la forte contusione in uno scontro con il milanista Rabiot l’8 marzo.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dietro le parole di Chivu: perché l'Inter ha dato un turno di riposo a Bastoni

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