Il destino dell’Italia? In mani nostre

E’ uscito Italia: il destino è nelle nostre mani. La Pubblica Amministrazione in Italia (Aracne 2025). Un titolo che suona come un appello urgente. Sabato 11 alle 17, alla Biblioteca San Giovanni, Stefano Gaudiano presenta il suo libro dedicato alla PA italiana: un sistema raccontato senza tecnicismi, ma con l’ambizione di mettere in fila problemi e possibili soluzioni. In dialogo con Paola Perini e con l’intervento di Ivano Dionigi, l’incontro rientra nelle iniziative di Pesaro Città che Legge. Ingegnere e docente all’Università di Bologna, con oltre vent’anni di esperienza nel settore pubblico, Gaudiano parte da un assunto netto: il funzionamento delle istituzioni incide direttamente sulla qualità della vita dei cittadini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Di Carlo è netto: “Il destino è nelle nostre mani”Tempo di lettura: 2 minutiVietato guardarsi indietro, testa alta e destino da scrivere.

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WAR ERA - Il Destino dell'Italia è nelle tue mani!

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