Desiree Marchesini | sogni nella moda già da piccola

Desiree Marchesini ha manifestato interesse per il settore della moda fin dalla sua infanzia, sviluppando una passione che l’ha portata a intraprendere un percorso nel mondo dello spettacolo. Crescendo, ha deciso di dedicarsi a questa strada, combinando spontaneità e desiderio di esprimersi attraverso l’arte del costume e dello stile. La sua storia si inserisce nel panorama di giovani emergenti che cercano di farsi spazio nel settore.

. Una giovane promessa tra passione, spontaneità e desiderio di esprimersi nel mondo dello spettacolo. Dolcezza, sogni e tanta voglia di esprimersi: Desiree Marchesini, 8 anni, muove i primi passi nel mondo dello spettacolo con entusiasmo e spontaneità. Vive a Forlimpopoli, in Emilia-Romagna, e si distingue per occhi azzurro chiaro, capelli biondi e una personalità sensibile ma determinata. L’intervista è stata realizzata con la mamma, che ci ha raccontato da vicino passioni e desideri della piccola Desiree. Che cosa vorrebbe fare Desiree nel mondo dello spettacolo?. «La modella è il suo sogno più grande, quello che dice sempre con convinzione».🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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