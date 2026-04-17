Derivata dalla vitamina A la retinaldeide svolge la stessa azione anti-età e anti-acne del retinolo ma risulta meglio tollerata della pelle Le differenze

La retinaldeide, derivata dalla vitamina A, viene spesso confrontata con il retinolo, anche se si tratta di composti distinti. Mentre entrambi sono utilizzati per scopi anti-età e contro l’acne, la retinaldeide è generalmente meglio tollerata dalla pelle. La differenza tra i due risiede nelle caratteristiche chimiche e nelle reazioni cutanee, anche se entrambi appartengono alla famiglia dei retinoidi.

R etinaldeide e retinolo non sono la stessa cosa, anche se spesso vengono confusi. La retinaldeide fa parte della famiglia dei retinoidi, derivati della vitamina A come il più noto retinolo, ma ha però caratteristiche diverse. «Si tratta di due principi attivi accomunati dalla stessa famiglia di origine, entrambi con spiccate attività anti-age e di miglioramento delle condizioni dell’incarnato, ma che si comportano in maniera differente quando entrano in contatto con la pelle», spiega la dermatologa Claudia Menicanti, fondatrice di Dermatos a Milano. Con lei scopriamo le differenze. La skincare di Victoria Beckham: i tre passaggi per una pelle dall’effetto glow X Cos’è la retinaldeide in skincare.🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Derivata dalla vitamina A, la retinaldeide svolge la stessa azione anti-età e anti-acne del retinolo, ma risulta meglio tollerata della pelle. Le differenze Notizie correlate Anti età e anti macchie, il siero viso all’acido ialuronico che combatte i segni dell’età è il mai più senza della skincare over 40La pelle cambia e, con l’età, i segni del tempo che compaiono sulla cute possono diventare via via più evidenti. Retinolo, vitamina C e acido ialuronico: combinare questi principi attivi nel modo sbagliato può irritare la pelle. Le regole dei dermatologiDi Leonardo Grimaldi Nel mondo della skincare, i principi attivi sono il cuore di ogni prodotto cosmetico: li ritroviamo nei sieri, nelle creme, ma... Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Bakuchiol, niacinamide, retinolo e tranexamico: il nuovo vocabolario di creme e sieri; Malformazioni facciali nei feti, scoperta la sostanza chimica molto usata aumenta il rischio: la scoperta.