Derivata dalla vitamina A la retinaldeide svolge la stessa azione anti-età e anti-acne del retinolo ma risulta meglio tollerata della pelle Le differenze

Da iodonna.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La retinaldeide, derivata dalla vitamina A, viene spesso confrontata con il retinolo, anche se si tratta di composti distinti. Mentre entrambi sono utilizzati per scopi anti-età e contro l’acne, la retinaldeide è generalmente meglio tollerata dalla pelle. La differenza tra i due risiede nelle caratteristiche chimiche e nelle reazioni cutanee, anche se entrambi appartengono alla famiglia dei retinoidi.

R etinaldeide e retinolo non sono la stessa cosa, anche se spesso vengono confusi. La retinaldeide fa parte della famiglia dei retinoidi, derivati della vitamina A come il più noto retinolo, ma ha però caratteristiche diverse. «Si tratta di due principi attivi accomunati dalla stessa famiglia di origine, entrambi con spiccate attività anti-age e di miglioramento delle condizioni dell’incarnato, ma che si comportano in maniera differente quando entrano in contatto con la pelle», spiega la dermatologa Claudia Menicanti, fondatrice di Dermatos a Milano. Con lei scopriamo le differenze. La skincare di Victoria Beckham: i tre passaggi per una pelle dall’effetto glow X Cos’è la retinaldeide in skincare.🔗 Leggi su Iodonna.it

derivata dalla vitamina a la retinaldeide svolge la stessa azione anti et224 e anti acne del retinolo ma risulta meglio tollerata della pelle le differenze
© Iodonna.it - Derivata dalla vitamina A, la retinaldeide svolge la stessa azione anti-età e anti-acne del retinolo, ma risulta meglio tollerata della pelle. Le differenze

Notizie correlate

Anti età e anti macchie, il siero viso all’acido ialuronico che combatte i segni dell’età è il mai più senza della skincare over 40La pelle cambia e, con l’età, i segni del tempo che compaiono sulla cute possono diventare via via più evidenti.

Retinolo, vitamina C e acido ialuronico: combinare questi principi attivi nel modo sbagliato può irritare la pelle. Le regole dei dermatologiDi Leonardo Grimaldi Nel mondo della skincare, i principi attivi sono il cuore di ogni prodotto cosmetico: li ritroviamo nei sieri, nelle creme, ma...

Aggiornamenti e dibattiti

Si parla di: Bakuchiol, niacinamide, retinolo e tranexamico: il nuovo vocabolario di creme e sieri; Malformazioni facciali nei feti, scoperta la sostanza chimica molto usata aumenta il rischio: la scoperta.

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.