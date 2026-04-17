Dopo un viaggio negli Stati Uniti, il presidente di una società calcistica italiana sarà presente allo stadio per seguire la partita tra Napoli e Lazio, in programma domani. La presenza dell'esponente societario arriva in un momento di attenzione particolare per l'ambiente calcistico, con un confronto atteso tra il tecnico delle partite e la dirigenza. La partita si svolgerà in una cornice di grande interesse tra tifoserie e addetti ai lavori.

Aurelio De Laurentiis sarà allo stadio per Napoli-Lazio Domani De Laurentiis, dopo il viaggio americano, sarà allo stadio per Napoli-Lazio. Lo scrive la Gazzetta. Dopo un lungo silenzio, possiamo dire anche dopo quasi due anni di silenzio – tranne la parentesi dei festeggiamenti per lo scudetto – De Laurentiis è tornato a parlare e a essere protagonista ( l’intervista al Nyt è lì a testimoniarlo ) e a punzecchiare il tecnico per farlo uscire allo scoperto. A nostro avviso, ha cominciato a scaldare i motori. In questi due anni, Antonio Conte è stata la sola voce del Napoli (con tutto il rispetto per Manna il cui peso specifico non è certo paragonabile a quello dell’allenatore).🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - De Laurentiis torna allo stadio, si prepara al confronto con Conte

DE LAURENTIIS travolto dai tifosi del NAPOLI a LOS ANGELES Cori anti-Juve

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