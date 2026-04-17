De Cataldo Gio Evan Welo Canfora | torna a Campi Salentina la Città del Libro

Da mercoledì 23 a sabato 26 aprile, a Campi Salentina si svolge la quarta edizione della “Città del Libro”, un evento che coinvolge diversi spazi del centro storico tra presentazioni di autori, spettacoli, laboratori e momenti di confronto. Tra i nomi presenti ci sono scrittori e artisti noti, che si alterneranno in location come il Cineteatro “Excelsior-Carmelo Bene”, la sala “Don Pietro Serio”, Casa Prato-Calabrese e l’Istituto comprensivo.

CAMPI SALENTINA - Quattro giorni di presentazioni, spettacoli, laboratori e momenti di dialogo, dal 23 al 26 aprile, nei luoghi più significativi del centro storico della città: il Cineteatro “Excelsior-Carmelo Bene”, la sala “Don Pietro Serio”, Casa Prato-Calabrese, l’Istituto comprensivo.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Gio Evan e il libro che rovescia tutto: la gioia come allenamento interioreC’è un equivoco, quasi tenero, che accompagna da sempre la parola gioia: la immaginiamo leggera, improvvisa, un colpo di fortuna emotivo che arriva e... “Rette parallele sono l’amore e la morte” di Oscar De Summa a Campi SalentinaScherzi a Parte, le pagelle: il santino a Samira (5), Bisciglia scapoccia in psichiatria (8), Ermal Meta litiga in pugliese (9) CAMPI SALENTINA - Un... Altri aggiornamenti Gio Evan presenta la quarta edizione di 'Evanland' ad AssisiIl 26 e il 27 luglio, presso la Rocca Maggiore di Assisi, Gio Evan presenta la quarta edizione di Evanland, il festival internazionale del mondo interiore. I biglietti sono disponibili al link: ... ansa.it Gio Evan, un nuovo libro, il singolo e video di Hopper, tourGIO EVAN, 'VIVERE A SQUARCIAGOLA. UN VIAGGIO IN INDIA' (RIZZOLI, PP. 208, EURO 16,00) Un nuovo libro, il singolo e video di Hopper, accompagnati da un tour nelle librerie e da un evento live. Gio Evan ... ansa.it