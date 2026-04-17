David Beckham, presidente e comproprietario dell’Inter Miami, è stato recentemente visto indossare un paio di sneaker mentre si trovava in occasione di un allenamento della squadra. La presenza dell’ex calciatore sul campo è stata documentata dai fotografi, che lo hanno immortalato mentre seguiva da vicino le attività del team. Questa apparizione ha suscitato l’attenzione dei media, che hanno riferito sui dettagli dell’evento e sull’abbigliamento scelto da Beckham.

David Beckham, in qualità di presidente e comproprietario dell’ Inter Miami, mostra un impegno verso la sua squadra che si percepisce a distanza. Non è raro vederlo in tribuna durante le partite, ma anche agli eventi ufficiali del club o persino agli allenamenti, dove osserva da vicino il lavoro del gruppo e, forse, offre qualche consiglio da veterano. Considerato una delle grandi icone di stile degli anni Duemila, David Beckham continua a catalizzare l’attenzione anche oggi. Nel corso degli anni, il suo modo di vestire si è evoluto: se un tempo prediligeva tute oversize e l’estetica tipica di quel periodo, ora mantiene un’impronta sportiva, ma con tagli più curati e moderni.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - David Beckham indossa le sneaker perfette per seguire l'allenamento dell'Inter Miami

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Alessandro Del Piero, David Beckham and Zinedine Zidane. x.com

Maglia Manchester United . 1995/96 . David Beckham . Disponibile Sul Sito … . Indossalatuapassione - facebook.com facebook