In sala già troviamo ‘La Mummia di Lee Cronin’, mentre usciranno il 23 aprile ‘The Long Walk’, tratto dal primo romanzo di Stephen King e ‘La più piccola’, di Hafsia Herzi. Invece ‘Nino’, opera prima di Pauline Loquès, ha uscita prevista al 30 aprile Lee Cronin’s The Mummy è una produzione BlumHouse, quelli di varie saghe come Insidious, Paranormal Activity e il nuovo ciclo de La Casa. Una horror factory che con Warner Bros. questa volta pizzica il tema della mummia, da distinguere con il franchise di proprietà di Universal Pictures (ricordate l’ultimo flop con Tom Cruise?). Quindi che si fa? L’autore Lee Cronin viene messo anche nel titolo, neanche fosse Tim Burton, e si costruisce una storia alternativa.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Dalla nuova ‘Mummia’ al primo Stephen King, passando per due film francesi più sobri

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Si parla di: Bende e celluloide: le mummie del grande schermo; The Long Walk, da un romanzo di Stephen King. Un racconto distopico di resistenza al potere.