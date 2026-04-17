Il 29 aprile il Teatro Circus di Pescara ospiterà gli Autogol in uno spettacolo intitolato Calcio spettacolo. La serata vedrà i comici portare il loro spettacolo dal vivo, mescolando comicità e riferimenti al mondo del calcio. L’evento si inserisce in una serie di appuntamenti che uniscono intrattenimento e sport, offrendo al pubblico una serata dedicata alla risata e alla passione calcistica.

Il prossimo 29 aprile, il Teatro Circus di Pescara ospiterà gli Autogol per una nuova rappresentazione dal titolo Calcio spettacolo. La serata, gestita da Best Eventi, vedrà sul palco Alessandro, Michele e Rollo impegnati in una messinscena che sposta l’attenzione dai grandi schermi alla dimensione fisica del palcoscenico. Dagli oratori ai riflettori del web: la genesi di un fenomeno sociale. Le radici della proposta artistica risalgono alle origini stesse del trio, nate tra le mura del teatro dell’oratorio di San Genesio ed Uniti, nel territorio della provincia di Pavia. Quella passione, coltivata molto prima che i contenuti diventassero virali sui social network, si trasforma ora in uno spettacolo scritto dagli stessi protagonisti insieme a Carlo Negri e prodotto dalla casa di produzione Ridens.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dagli oratori al palco: gli Autogol portano il calcio al Circus

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