Evento in scena Romeo Castellucci a Perugia

Romeo Castellucci ha portato il suo spettacolo a Perugia, attirando un pubblico curioso e attento. La sua performance, ricca di immagini sorprendenti, ha coinvolto gli spettatori con scene intense e provocatorie. In scena, l’artista ha utilizzato elementi visivi e simbolici per raccontare una storia che sfida le convenzioni, lasciando un’impressione duratura.

Un viaggio potente e visionario nell'universo artistico di uno dei maestri assoluti del teatro contemporaneo. E' un evento speciale, arricchito dalla proiezione di due film, quello in cartellone sabato e domenica al Morlacchi dove, per per la stagione dello Stabile dell'Umbria arriva Romeo Castellucci (foto sopra): regista, creatore di scene, luci e costumi, conosciuto nel mondo per il suo teatro fondato sulla totalità delle arti, presenta a Perugia il suo spettacolo " Schwanengesang D744 (Canto del Cigno)" (foto sotto) con cui porta in scena – sabato alle 20.45 e domenica alle 17 – i Lieder di Franz Schubert, poesie cantate per voce e pianoforte come rappresentazioni dei sentimenti del Romanticismo.