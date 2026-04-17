Il ministro della difesa ha dichiarato che l’Italia è pronta a partecipare a una missione di pace nello stretto di Hormuz e ha invitato le Camere a sostenere l’iniziativa. Ha sottolineato l’importanza di unita nazionale per poter contribuire alla stabilità della regione. L’appello alla coesione mira a garantire il via libera parlamentare necessario per l’impiego delle forze italiane in questa operazione.

AGI - Un appello alla coesione affinché le Camere diano il via libera a una missione di pace sullo stretto di Hormuz. “È una sfida che deve trovare – spiega il ministro della Difesa Guido Crosetto all’AGI – l’unità di tutto il Parlamento. Noi da tempo ci stiamo preparando per questo. Lo Stato maggiore della Difesa sta predisponendo il nostro impegno per una eventuale missione internazionale. Lo stretto di Hormuz è il sistema venoso della Terra, passano da lì una parte rilevante dell’ energia del mondo. Permettere la circolazione della navigazione interessa e tocca quindi tutti i cittadini”. La premier Giorgia Meloni ha spiegato che...🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Crosetto: "L'Italia pronta a fare la sua parte per la missione di pace a Hormuz. Il Paese sia unito”

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