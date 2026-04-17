Crisi energetica | l’UE impone smart working e tagli ai consumi

La Commissione europea ha annunciato una strategia d’urgenza per affrontare l’aumento dei costi energetici. Tra le misure previste ci sono l’introduzione di norme sullo smart working e restrizioni sui consumi di energia. La proposta mira a ridurre la domanda di energia e contenere le spese, con decisioni che coinvolgeranno diversi settori e cittadini nei paesi membri. La strategia è ancora in fase di definizione e potrebbe essere adottata a breve.

La Commissione europea sta preparando una strategia d’urgenza per contrastare l’impennata dei costi energetici causata dalle operazioni militari americane e israeliane in Iran, che hanno compromesso la sicurezza dello Stretto di Hormuz, snodo vitale per il transito di gas naturale liquefatto e petrolio. Il pacchetto denominato Accelerate Eu, la cui presentazione ufficiale è fissata per il 22 aprile, punta a indurre una contrazione volontaria dei consumi attraverso misure che spaziano dal telelavoro obbligatorio per almeno un giorno a settimana fino a incentivi per i mezzi di trasporto pubblico più economici. L’impatto della crisi geopolitica sulle abitudini domestiche e lavorative.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Crisi energetica: l’UE impone smart working e tagli ai consumi Notizie correlate Leggi anche: Il piano Ue contro la crisi energetica: dallo smart working ai bonus per trasporti e consumi Crisi energetica, il piano della Ue per ridurre i consumi: abbassare i limiti di velocità e smart workingC'è la firma di Dan Jørgensen, commissario europeo all'Energia, sul monito lanciato dall'Ue a proposito della crisi energetica causata... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Crisi energetica: UE spinge per ridurre l'uso di petrolio; Guerra nel Golfo e crisi energetica: le risposte dell’Ue; Von der Leyen rivela: importazione combustibili fossili +22 miliardi dopo la guerra; L'Ue vuole ridurre le bollette tagliando tasse e costi di rete. Crisi energetica, bozza del piano Ue: da smart working a sconti mezzi pubblici, le misureLeggi su Sky TG24 l'articolo Crisi energetica, bozza del piano Ue: da smart working a sconti mezzi pubblici, le misure ... tg24.sky.it Il piano Ue contro la crisi energetica: più smart working e trasporto pubblicoL’esecutivo guidato da Ursula von der Leyen ha predisposto un pacchetto di raccomandazioni, Save Energy EU, destinate agli Stati membri per ridurre i consumi a fronte delle conseguenze del conflitto i ... editorialedomani.it SALVATORE CAIATA (FDI): «ITALIA PRONTA A RISPONDERE ALLA CRISI ENERGETICA» Fratelli d’Italia propone strategie concrete per contenere l'impatto della crisi e proteggere le famiglie italiane dai rincari - facebook.com facebook “Il capolavoro di Trump in Iran: la crisi energetica globale e un premio al gas di Vladi il Criminale”: la mia rubrica su @ilvenerdi. x.com