Emergenza Xylella Naturale incalza il ministro Lollobrigida | Settore olivicolo in ginocchio servono misure urgenti

Il settore olivicolo si trova in difficoltà a causa dell’emergenza Xylella fastidiosa, con alcune aziende che lamentano problemi legati ai criteri di accesso ai bandi e alla copertura dei costi sostenuti. Il rappresentante di un’associazione di categoria ha sollecitato il ministro competente, chiedendo interventi immediati per garantire un sostegno economico adeguato alle aziende colpite. La questione è al centro di un confronto tra le parti coinvolte, con richieste di misure urgenti.

“Quali iniziative urgenti si intenda adottare al fine di garantire un adeguato sostegno economico alle aziende olivicole colpite dalla Xylella fastidiosa, alla luce delle difficoltà riscontrate in tema di criteri di ammissibilità dei bandi e di copertura dei costi reali sostenuti per il.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Emergenza lupi in regione. Marcello: "Servono misure urgenti""Adottare misure urgenti per il contenimento dei lupi, a partire dalla provincia di Rimini". Metalmeccanici della Brianza, sindacato in allarme: “La guerra è come il Covid. Servono misure urgenti”Monza, 5 aprile 2026 – La crisi internazionale aggravata dal conflitto in Medio Oriente “presenta il conto ai metalmeccanici in Brianza”.