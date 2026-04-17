così piccolo così potente | il 5x1000 a fondazione foresta per rompere il silenzio sulla fertilità maschile

In un’ampia campagna si è parlato del 5x1000 destinato a una fondazione che si occupa di fertilità maschile. La questione della denatalità sta diventando un tema prioritario in Europa, con iniziative di diverso tipo. In Francia, il governo ha deciso di inviare comunicazioni a tutti i giovani di 29 anni, per informarli sui limiti biologici della fertilità e sulle possibili misure di preservazione.

Il tema della denatalità è sempre più centrale nelle politiche socio-sanitarie di tutta Europa. In Francia, il governo ha varato un piano per la preservazione della fertilità che prevede l’invio di una comunicazione a tutti i 29enni per informarli sui limiti biologici della fertilità e sulle.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Farmaci anti-obesità e fertilità: la scoperta firmata Fondazione ForestaRicercatori dell’Università di Padova individuano un effetto diretto dei farmaci anti-obesità sulla motilità spermatica: i risultati presentati al Bo... Agrigento: aula protetta potenziata per rompere il silenzio sullaIl 6 marzo 2026, il maggiore Annamaria Putortì ha lanciato un appello diretto alle vittime di violenza di genere per incoraggiarle a denunciare e... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Così piccolo, così potente: la campagna che porta la fertilità maschile al centro della denatalità; Così piccolo, così potente, la nuova campagna 5×1000 di Fondazione Foresta ETS mentre la denatalità avanza; LO STATO DELL’ARTE 2. Ovvero: Le Salon des Refusés; Guida ai 6 migliori smartphone in formato mini del 2026. «Così piccolo, così potente»: la campagna che porta la fertilità maschile al centro della denatalitàCon il 5x1000 la Fondazione Foresta rilancia un messaggio che va oltre la raccolta fondi e chiama in causa direttamente istituzioni, sanità pubblica e giovani generazioni: «Se la denatalità è un’emerg ... padovaoggi.it Questo dolcissimo cucciolo è stato abbandonato davanti al rifugio… così, nel modo più vigliacco, è iniziata la sua vita. È così piccolo, eppure ha già conosciuto la cattiveria dell’uomo. Riuscirà a trovare una famiglia che gli faccia scoprire l’amore vero e la feli facebook