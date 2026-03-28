Pasqua 2026 cosa fare e dove andare all’ultimo minuto | dalle terme alla Sicilia le 13 mete che vi consigliamo tra relax città e natura

Per la Pasqua del 2026, molte destinazioni sono pronte ad accogliere i viaggiatori in cerca di relax, cultura o natura. Tra le opzioni ci sono località termali, città d’arte e aree rurali, tutte facilmente raggiungibili anche all’ultimo minuto. Le scelte spaziano tra ambienti tranquilli e mete più vivaci, offrendo possibilità diverse per chi desidera trascorrere le festività in modo vario e senza preavviso.

La Pasqua è il primo vero respiro della primavera. Che cerchiate il silenzio di un vigneto, l’energia di una capitale cosmopolita o il relax profondo di una spa termale, le proposte per il 2026 disegnano una mappa del benessere e della scoperta. Ecco le mete imperdibili selezionate da Il Fatto.it per voi. Roma in fiore: la Pasqua Zen tra marmi storici e Sakura. A Roma, la primavera quest’anno parla giapponese. All’ Anantara Palazzo Naiadi Rome hotel, la Pasqua si celebra nel segno dell’Hanami, l’arte di contemplare la fioritura dei ciliegi. L’hotel si trasforma in un giardino verticale dove rami di Sakura si intrecciano a marmi storici. Potrete vivere un “Botanic Picnic” a bordo di una golf-cart tra i parchi segreti della Capitale, o scoprire l’arte degli origami. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Pasqua 2026, cosa fare e dove andare all’ultimo minuto: dalle terme alla Sicilia, le 13 mete che vi consigliamo tra relax, città e natura Articoli correlati Leggi anche: Pasqua 2026, dove andare spendendo poco e evitando le mete affollate: da Cracovia alle terme di Budapest e la Grecìa Salentina Dove andare alle terme questo inverno: dalle sorgenti naturali curative alle spa cittadine, la guida completa per un San Valentino in relaxL’inverno nel segno del benessere, alla scoperta della geografia termale del Bel Paese e di resort che si fanno place to be, perfetti per ritrovare... Altri aggiornamenti su Pasqua 2026 cosa fare e dove andare... Temi più discussi: Cosa fare a Pasqua e Pasquetta 2026 a Roma? Le idee in città e nei dintorni; Pasqua 2026 a Roma: cosa fare con i bambini - - Explora; Cosa fare nelle Langhe Pasqua & Pasquetta 2026; Cosa fare a Pasqua e Pasquetta 2026 a Bologna. Pasqua a Grado tra mare, eventi e tradizioni: cosa fare sull’Isola del SoleGRADO - La città si prepara alle festività pasquali con un’offerta che spazia tra tradizione, cultura, natura ed enogastronomia. Dalle celebrazioni religiose alle attività all’aria aperta, fino alle ... nordest24.it Le gite fuori porta perfette per Pasqua: 3 mete da raggiungere in treno con la promo Italo 2×1Dalle tradizioni più radicate, passando per i giardini in fiore più spettacolari, fino al divertimento puro, ecco le mete da raggiungere in treno con la promozione Italo 2×1 il giorno di ... siviaggia.it Tutte le nostre colombe vi aspettano! Dalla tradizione artigianale alla bontà autentica: le nostre colombe sono pronte a rendere speciale la vostra Pasqua. Vi aspettiamo in negozio E anche presso lo spaccio aziendale di Borzoli Aperto tutti i giorni fino - facebook.com facebook