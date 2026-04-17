Corecom ecco le regole sulla par condicio per i 71 Comuni al voto in Sicilia
In Sicilia, in vista delle elezioni comunali, il Corecom ha stabilito le regole sulla par condicio per i 71 Comuni interessati. Dal momento della convocazione dei comizi fino alla chiusura delle operazioni di voto, le amministrazioni pubbliche non possono svolgere attività di comunicazione, fatta eccezione per quelle impersonali e strettamente necessarie per garantire il corretto svolgimento delle operazioni. La normativa mira a garantire un'informazione equa tra i candidati durante il periodo elettorale.
"Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto tutte le amministrazioni pubbliche hanno il divieto di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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