Convocati Parma per l’Udinese le scelte di Cuesta | l’elenco completo

Carlos Cuesta, allenatore del Parma, ha comunicato l’elenco completo dei convocati per la partita contro l’Udinese, che si disputerà domani pomeriggio al BluEnergy Stadium. La lista comprende tutti i calciatori a disposizione della squadra, senza esclusioni. La formazione ufficiale sarà annunciata prima del calcio d’inizio. La gara rappresenta un appuntamento importante per entrambe le squadre, che cercano punti in campionato.

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