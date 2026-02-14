Convocati Cremonese per il Genoa le scelte di Nicola | l’elenco completo

Nicola ha chiamato 23 giocatori per la partita contro il Genoa, che si giocherà domenica. La Cremonese ha deciso di puntare su alcuni titolari e di inserire anche giovani emergenti. Tra i convocati figurano diversi volti noti e qualche sorpresa, mentre il tecnico cerca la formazione migliore per ottenere punti importanti in classifica.

Cremonese, i convocati per il match contro il Genoa Il tecnico della Cremonese Davide Nicola ha consegnato la lista dei giocatori convocati per la partita di domani pomeriggio contro il Genoa che inizierà alle ore 15. I convocati di mister Nicola per il match con il Genoa Ecco i grigiorossi convocati da mister Davide Nicola per Cremonese-Genoa, sfida valida per la 25ª giornata di Serie A 2025/26. Sono 23 i grigiorossi convocati.