Conservatorio Mascagni domenica 19 aprile il quinto concerto della rassegna Pietro Nardini

Domenica 19 aprile alle 11 si terrà il quinto concerto della XX edizione della rassegna “Pietro Nardini” presso l'Auditorium “Cesare Chiti” del Conservatorio Mascagni. L'evento si inserisce in un ciclo di concerti dedicati al dialogo tra diverse scuole e repertori musicali. L'ingresso è gratuito e l'appuntamento è aperto a tutti gli appassionati di musica. La rassegna prosegue con questa programmazione dedicata alla valorizzazione delle espressioni musicali.

Prosegue nel segno del dialogo tra scuole e repertori la XX edizione della Rassegna “Pietro Nardini – i concerti della domenica”, con il quinto appuntamento in programma domenica 19 aprile alle 11 (a ingresso libero) nell'Auditorium “Cesare Chiti” del Conservatorio Statale di Musica “Pietro.🔗 Leggi su Livornotoday.it Notizie correlate Conservatorio Mascagni, domenica 12 aprile il quarto concerto della rassegna "Pietro Nardini"Un dialogo tra epoche, linguaggi e scuole musicali attraverserà il quarto appuntamento della Rassegna "Pietro Nardini – i concerti della domenica",... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Conservatorio Mascagni, torna domenica 19 aprile la Rassegna Nardini; I Mascagni saxophone ensemble in concerto al Museo del Saxofono; Mascagni Saxophone Ensemble al Museo del Sax il 12 aprile; Con (-) Tenuta, sabato 11 e domenica 12 aprile lo spettacolo di Chiara Migliorini al Teatro Vertigo. L'evento, organizzato da Associazione 8mmezzo, Conservatorio Statale di Musica "Pietro Mascagni" e Fondazione Teatro Goldoni, è in programma venerdì 17 aprile alle 18.30ù - facebook.com facebook