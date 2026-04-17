Conosci l’Islam? Così l’imam fa proselitismo in chiesa

Nella diocesi di Brindisi si sono verificati due eventi legati all’Islam in breve tempo. Un anno fa, nella chiesa di San Carlo, si organizzò una cena di chiusura del Ramadan aperta a musulmani e non. Due giorni fa, nella parrocchia di San Lorenzo da Brindisi, si è svolto un incontro di tipo catechismo islamico, durante il quale un imam ha posto domande sul credo musulmano, tra cui “Conosci l’Islam?”.

La Diocesi di Brindisi fa il bis. Un anno fa, nella chiesa di San Carlo di Brindisi i musulmani invitarono islamici e non alla cena di chiusura del Ramadan, mentre due giorni fa, nella parrocchia di San Lorenzo da Brindisi si è tenuto un incontro di “catechismo” islamico. Khaled Bouchelaghem, imam della locale comunità islamica che fino a pochi anni fa era molto attivo politicamente col Pd (partito con cui si è candidato alle ultime comunali di Brindisi), ha partecipato a un incontro volto a favorire il dialogo interreligioso secondo lo slogan coniato Marco Impagliazzo della Comunità di San’Egidio “Se conosci bene l’altro lo ami davvero”. L’evento è stato introdotto da don Michele Arcangelo Martina, delegato diocesano per l’Ecumenismo e il dialogo interreligioso, mentre le conclusioni sono state affidate a mons.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - “Conosci l’Islam?”. Così l’imam fa proselitismo in chiesa Notizie correlate Brescia, espulso Imam dopo frasi choc: "Per l'Islam, le spose bambine sono permesse"Diceva che secondo l'Islam, dopo i 9 anni, le bambine fossero adatte per divenire spose. Leggi anche: Il destino della Lega in un chilometro e mezzo: i Vannacciani parlano di Chiesa, Cisint di Islam Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: L’imam insegna il catechismo islamico in parrocchia. E il vescovo assiste; Un imam espone l’Islam in una chiesa d’Italia con il sostegno del vescovo. Conosci l’Islam?. Così l’imam fa proselitismo in chiesaA Brindisi l’imam locale entra in una chiesa cattolica con il beneplacito del vescovo ... ilgiornale.it Diocesi: Brindisi, in serata incontro Conosci l’Islam? con l’imam Bouchelaghem e mons. IntiniSarà dedicato ad approfondire i pilastri, il senso della vita e le celebrazioni della fede islamica l’incontro Conosci l’Islam? che si terrà nella serata di oggi, mercoledì 15 aprile, a Brindisi. Da ... agensir.it Ci sono notizie che ti colpiscono anche se non conosci la persona. E questa è una di quelle. 23 anni. Una vita davanti. Una famiglia pronta a festeggiare una laurea. E invece… il silenzio. Il dolore. Le domande. Miriam Indelicato. Una ragazza della nostra terra - facebook.com facebook