Nuova piazza della Repubblica Il blitz di sindaco e assessore | Sì alle auto attorno alla chiesa

Il sindaco Silvetti e l’assessore sono intervenuti a Piazza della Repubblica per verificare lo stato dei lavori. La visita si è resa necessaria dopo le proteste dei residenti e le critiche sulla modifica della viabilità. Durante il sopralluogo, hanno confermato che le auto potranno circolare attorno alla chiesa del Sacramento, come previsto dalla variante approvata. I lavori procedono secondo il cronoprogramma e l’obiettivo è consegnare l’opera entro i tempi stabiliti. La piazza resta aperta al traffico durante le operazioni di completamento.

Piazza della Repubblica, blitz del sindaco Silvetti per avere contezza sullo stato d'andamento dei lavori, sulla conferma della variante che non cancellerà il transito dei veicoli attorno alla chiesa del Sacramento e sui tempi di consegna dell'opera, per ora in piena regola rispetto al cronoprogramma. Indietro non si torna: l'annunciata piazza Corelli, ormai ex Piazza della Repubblica nelle dichiarazioni del primo cittadino da un po' di tempo a questa parte, non sarà tutta e solo 'piazza'. La pressione dei commercianti e delle associazioni di categoria ha fatto cambiare idea e disegno della suggestiva area davanti alle Muse.