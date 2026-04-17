Conflitti tra il personale scolastico | con modello protocollo per la gestione tra il personale scolastico e rilevazione conflitti tra ATA

In alcune scuole si sono verificati recenti conflitti tra il personale scolastico e tra i membri del personale ATA. Per gestire queste situazioni, è stato introdotto un modello di protocollo che stabilisce le procedure da seguire. La rilevazione dei conflitti tra i membri del personale è stata anch’essa oggetto di attenzione, con l’obiettivo di monitorare e affrontare le problematiche che si presentano all’interno dell’ambiente scolastico.

La scuola rappresenta uno dei principali contesti di socializzazione, in cui convivono quotidianamente individui con età, ruoli, esperienze e aspettative differenti. In un ambiente così complesso, il conflitto non è un’eccezione, ma una componente naturale delle relazioni. Piuttosto che essere considerato un elemento esclusivamente negativo, il conflitto può assumere un valore formativo se affrontato in. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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