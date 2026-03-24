Meloni | 156 mila assunzioni tra docenti e ATA e aumenti stipendio fino a 416 euro Il Governo riconosce il ruolo fondamentale del personale scolastico

La Presidente del Consiglio ha annunciato che sono state effettuate 156 mila assunzioni di docenti e personale ATA nel settore scolastico. Inoltre, sono previsti aumenti di stipendio fino a 416 euro per il personale coinvolto. In occasione del congresso per i 50 anni dello SNALS Confsal, ha inviato un messaggio alla Segretaria generale del sindacato.