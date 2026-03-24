Meloni | 156 mila assunzioni tra docenti e ATA e aumenti stipendio fino a 416 euro Il Governo riconosce il ruolo fondamentale del personale scolastico
La Presidente del Consiglio ha annunciato che sono state effettuate 156 mila assunzioni di docenti e personale ATA nel settore scolastico. Inoltre, sono previsti aumenti di stipendio fino a 416 euro per il personale coinvolto. In occasione del congresso per i 50 anni dello SNALS Confsal, ha inviato un messaggio alla Segretaria generale del sindacato.
La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha inviato un messaggio alla Segretaria generale dello SNALS Confsal, Elvira Serafini, in occasione del recente congresso per i 50 anni del Sindacato. La premier ha fatto il punto sulle principali azioni del Governo in materia di istruzione, lavoro e contratti. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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