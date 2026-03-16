Fregene confronto sul futuro delle concessioni balneari | incontro il 24 marzo al Levante

Il 24 marzo alle 15 presso lo Stabilimento Levante di Fregene si terrà un incontro per discutere delle concessioni balneari. L’evento si svolge sul lungomare di Levante 72 e coinvolge rappresentanti del settore e autorità locali che affronteranno le questioni legate alle future assegnazioni e gestione delle concessioni sulla spiaggia. L’appuntamento si inserisce nel dibattito pubblico in corso sulla tematica.

Fiumicino, 16 marzo 2026 – Il futuro delle concessioni balneari approda al centro del dibattito pubblico con un incontro in programma lunedì 24 marzo alle ore 15 presso lo Stabilimento Levante di Fregene, sul lungomare di Levante 72. L’appuntamento, dedicato al tema “Il futuro delle concessioni balneari”, sarà incentrato sul Patto per il Mare del Lazio accessibile e sostenibile. Al centro del confronto ci saranno alcuni dei nodi più rilevanti per il comparto: economia blu, reti d’impresa, gare e rinnovi delle concessioni. L’iniziativa si svolge con il patrocinio dell’ Amministrazione comunale di Fiumicino e vede il coinvolgimento di FederBalneari Fiumicino, I Borghi Marinari di Roma, FederBalneari Italia e Blu Economy Italia. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Articoli correlati Concessioni balneari, la Lega: "È pronto un ‘bando tipo’ per le concessioni balneari"È pronto un ‘bando tipo’ per le concessioni balneari che, secondo quanto previsto nel decreto legge ‘Infrastrutture’ - che il ministro Matteo Salvini... Leggi anche: Concessioni balneari, bando entro marzo: criteri premiali per chi investe sul territorio