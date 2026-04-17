Dopo l’annuncio di una tregua di 10 giorni, lo stretto di Hormuz si apre nuovamente al traffico marittimo. Nel frattempo, i sostenitori delle diverse fazioni si dividono, mentre il presidente ha dichiarato che Israele non potrà più attaccare il Libano, in quanto gli Stati Uniti hanno vietato ulteriori azioni militari. La situazione resta tesa e in continuo aggiornamento, con le parti coinvolte che monitorano attentamente gli sviluppi.

“Israele non potrà più bombardare il Libano, gli Stati Uniti gli hanno proibito di farlo”. Donald Trump ha annunciato una tregua di 10 giorni sull’ultimo fronte rimasto aperto della guerra. “E’ stato un onore risolvere 9 guerre nel mondo, questa sarà la decima”, ha commentato il tycoon su Truth. Una tregua che “non c’entra con l’Iran”, ha affermato il presidente americano, ma che ha invece avuto come primo risultato l’annuncio da parte di Teheran dell’apertura “completa” dello Stretto d Hormuz “per il periodo residuo del cessate il fuoco”. Un accordo con l’Iran “è molto vicino, entro un paio di giorni”, ha sostenuto Trump. Un secondo round...🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Con la tregua riapre Hormuz ma i Volenterosi già si dividono

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4 di sera. . Buonasera e bentornati a #4disera! L’Iran riapre lo Stretto di Hormuz: la pace si avvicina Ne parliamo ora a #4disera, in diretta su #Rete4 e in streaming su Mediaset Infinity facebook

L'Iran riapre lo Stretto di Hormuz a tutte le navi commerciali, petroliere comprese, fino alla fine della tregua con gli Stati Uniti. Il cessate il fuoco dura fino al 21 aprile. x.com