Con la primavera aumentano le pattuglie sul Lario | sanzionato una barca a noleggio senza documentazione

Con l’arrivo della primavera, le pattuglie delle forze dell’ordine sono aumentate sulle acque del lago di Como. Recentemente, è stata sequestrata una barca a noleggio priva di documenti necessari. Le autorità stanno intensificando i controlli per garantire il rispetto delle normative sulla navigazione e sulla sicurezza. Questa attività si inserisce nel piano stagionale di monitoraggio delle imbarcazioni in vista dell’aumento di attività e di presenze sul lago.

Con l’arrivo della bella stagione torna anche l’attenzione delle forze dell’ordine sulle acque del lago di Como. La polizia di Stato ha infatti intensificato i controlli nel primo bacino del Lario, con l’obiettivo di prevenire incidenti nautici e verificare il rispetto delle norme sulla.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Bonus zanzariere 2026 con e senza ristrutturazione, requisiti e documentazioneIl bonus zanzariere 2026 permette di ottenere una detrazione fiscale per modificare i sistemi di protezione installati sulle finestre e sulle porte. Vendeva frutta e verdura senza licenza con un autocarro privo di assicurazione: sanzionato commercianteVendeva frutta e verdura senza autorizzazione, occupando abusivamente il suolo pubblico.