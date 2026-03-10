Vendeva frutta e verdura senza licenza con un autocarro privo di assicurazione | sanzionato commerciante

Un commerciante è stato sanzionato dopo aver venduto frutta e verdura senza licenza, utilizzando un autocarro privo di assicurazione. L’attività si svolgeva occupando abusivamente il suolo pubblico, mentre il veicolo impiegato non era assicurato né revisionato. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato alla contestazione delle violazioni.

Vendeva frutta e verdura senza autorizzazione, occupando abusivamente il suolo pubblico. L'autocarro utilizzato è risultato privo di assicurazione e revisione. Il commerciante agrigentino è stato sanzionato, il mezzo sequestrato e l'attività commerciale è stata stoppata. È questo, secondo quanto riporta il quotidiano La Sicilia, l'esito di un controllo contro il commercio abusivo realizzato dalla polizia municipale di Agrigento. AgrigentoNotizie è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. "Per operazioni sospette le abbiamo bloccato il conto, se vuole lo riattiviamo subito": 59enne perde 2.500 euro... 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

