Comune di Manfredonia e Arpal Puglia insieme per promuovere il sistema lavoro

Il 22 aprile si svolgerà il Job Day a Manfredonia, un evento organizzato dal Comune e dall'Arpal Puglia con l'obiettivo di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. L'iniziativa prevede incontri tra aziende e candidati, con l'intento di facilitare l'accesso al mercato lavorativo locale. La giornata si svolgerà presso una sede comunale e sarà aperta a tutti coloro in cerca di occupazione o interessati a nuove opportunità professionali.

L’iniziativa è un appuntamento importante per il territorio, capace di mettere in relazione il sistema produttivo locale con chi è alla ricerca di nuove opportunità lavorative. “I recruiting day – in collaborazione con enti locali e associazioni di categoria – rappresentano occasioni preziose per rispondere ai fabbisogni occupazionali delle imprese pugliesi”, dichiara il direttore di ARPAL Puglia, Gianluca Budano. “L’evento di Manfredonia si caratterizza anche per la sperimentazione delle liste di disponibilità, con l’obiettivo di rendere più tempestivo ed efficace l’incrocio tra domanda e offerta di lavoro.”. Nel corso della giornata è previsto anche un focus dedicato all’intelligenza artificiale, per approfondire l’impatto delle nuove tecnologie sul lavoro e sulle competenze richieste.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Comune di Manfredonia e Arpal Puglia insieme per promuovere il sistema lavoro Notizie correlate Manfredonia: Arpal e Comune insieme per recruiting con imprese del territorioManfredonia, 13 aprile 2026 – Nasce dalla collaborazione tra il Centro per l’Impiego di Manfredonia - ARPAL Puglia e il Comune di Manfredonia lo... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Straordinari: assegnati 17mila euro ai settori del Comune di Manfredonia; Giornata della Costa: il Comune di Manfredonia invita la cittadinanza alla terza edizione; Un eventuale terremoto cancellerebbe il Gargano: Regione Puglia e Comune di Manfredonia ribadiscono il no al più grande deposito costiero di Gpl d’Europa; MANFREDONIA: ARPAL E COMUNE INSIEME PER RECRUITING CON IMPRESE DEL TERRITORIO – 22 aprile. MANFREDONIA CONSIGLIERI Manfredonia, oltre 31mila euro per i gettoni ai consiglieri: liquidate le presenze di inizio 2026Nel dettaglio, la somma liquidata è pari a 31.344,41 euro, suddivisa tra compensi diretti ai consiglieri e oneri accessori ... statoquotidiano.it Comune di Manfredonia e Arpal Puglia: insieme per promuovere il sistema lavoroComune di Manfredonia e Arpal Puglia: insieme per promuovere il sistema lavoro Il 22 aprile Job Day con 25 imprese, oltre 60 profili ricercati e più di ... ilsipontino.net COMUNE DI MANFREDONIA E ARPAL PUGLIA INSIEME PER PROMUOVERE IL SISTEMA LAVORO #jobday Il 22 aprile Job Day con 25 imprese, oltre 60 profili ricercati e più di 130 opportunità Manfredonia, 16 aprile 2026 – Si terrà martedì 22 aprile a Manf - facebook.com facebook