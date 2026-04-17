Como lite in Piazza Volta | 51enne armato di coltelli bloccato dalla polizia

Nella notte tra ieri e oggi, in piazza Volta a Como, si è verificato un episodio che ha coinvolto un uomo di 51 anni. Alle ore 3, la polizia è intervenuta dopo una lite in strada che si è intensificata con minacce e un uomo armato di coltelli è stato fermato. L’episodio ha causato momenti di tensione nel centro cittadino.

Notte movimentata in piazza Volta a Como, dove intorno alle 3 del mattino un uomo è stato denunciato dopo una violenta lite scoppiata in strada e degenerata con minacce armate. A intervenire sono stati gli agenti della squadra volante della questura, allertati da una segnalazione di lite. Una.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Leggi anche: Violenta lite tra due uomini: affronta il rivale in amore armato di coltelli Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Como, lite in Piazza Volta: 51enne armato di coltelli bloccato e denunciato dalla Polizia di Stato.; Como, lite in Piazza Volta: 51enne armato di coltelli bloccato dalla polizia; La lite degenera e spuntano i coltelli, polizia nella notte in piazza Volta a Como; Lite in piazza Volta, uomo armato di coltelli bloccato dalla Polizia. Como, lite in piazza Volta: bloccato un 51enne armato di due coltelliLa Polizia di Stato di Como, stanotte, ha denunciato per minaccia e porto abusivo d’armi, un 51enne albanese residente a Como, con precedenti penali e di polizia. Intorno alle 3.00 di questa notte, gl ... comozero.it Como, lite in Piazza Volta: 51enne armato di coltelli bloccato e denunciato(mi-lorenteggio.com) Como, 17 aprile 2026 – La Polizia di Stato di Como, stanotte, ha denunciato in stato di libertà per minaccia e porto abusivo d’armi, un 51enne albanese residente a Como, con prece ... mi-lorenteggio.com ACCALAPPIATO PER FARE PIAZZA PULITA Ogni volta che passiamo dal box di Crik è una pugnalata al cuore.. La sua vita è diventata grigia come il cemento su cui dorme ogni notte. Il suo sguardo è perso nel vuoto, rassegnato e spento #Crik è un cuc - facebook.com facebook