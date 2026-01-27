La partita tra Fiorentina e Como si gioca alle 21 all’Artemio Franchi di Firenze, valida per l’ottavo di finale di Coppa Italia 202526. Segui l’evento in diretta per aggiornamenti sul risultato e le azioni principali di questa sfida eliminatoria.

Amorim Genoa, affare fatto! Fumata bianca per il nuovo centrocampista: le cifre dell’operazione dall’Alverca Parma, doppio colpo di mercato per i ducali: arrivano Carboni e Nicolussi Caviglia! Tutti i dettagli Fiorentina, che guaio! Due titolarissimi out col Como per problemi fisici: sono in tribuna! Parma, doppio colpo di mercato per i ducali: arrivano Carboni e Nicolussi Caviglia! Tutti i dettagli Di Maria incorona Mastantuono: «È molto più talentuoso e più bravo di me! Anche Nico Paz è da Real Madrid? Rispondo così» Calciomercato, salta il trasferimento di Zinchenko all’Ajax? Ecco cosa sta succedendo Calciomercato, quel giocatore lascia l’Ajax? E’ finito nel mirino di diversi club europei e anche in Serie A! I dettagli Sparta Rotterdam, follia social! L’agente insulta il DS Nijkamp: «Sei una frittella». 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Fiorentina Como LIVE 1-1: Sergi Roberto risponde a Piccoli!

Approfondimenti su Fiorentina Como

La partita Fiorentina Como si gioca alle 21 all’Artemio Franchi di Firenze, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia 202526.

In questa partita valida per l’accesso ai quarti di finale, Fiorentina e Como si affrontano in una serata importante.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Fiorentina Como

Argomenti discussi: Fiorentina-Como: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Coppa Italia in tempo reale; Fiorentina-Como di Coppa Italia, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni; Coppa Italia, Fiorentina-Como: orario, formazioni e dove vederla in tv: chi passa pesca il Napoli; Coppa Italia, dove seguire in diretta streaming e TV Fiorentina-Como alle 21?.

Fiorentina-Como diretta Coppa Italia: segui la partita di oggi LIVEAl Franchi la gara valida per gli ottavi di finale della kermesse tricolore tra gli uomini di Vanoli e Fabregas: aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it

Pagina 1 | Dove vedere Fiorentina-Como di Coppa Italia in tv? Dazn o Mediaset, orarioFiorentina-Como si disputerà oggi, martedì 27 gennaio, alle ore 21 allo stadio Olimpico di Roma. Fiorentina-Como sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva da Mediaset, sul canale Italia Uno. corrieredellosport.it

1-0 Fiorentina. GOOOOOAAAAAALLL ROBERTO PICCOLI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! HE SCORES VS CESC FABREGAS' COMO !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! x.com

COSA FARE CON LA COPPA ITALIA Stasera Fiorentina-Como: Vanoli deve provare ad accedere ai quarti di finale con tutti i propri mezzi oppure meglio risparmiare le energie, lasciare strada ai rampanti lariani e concentrarsi sul campionato Sul sito ha - facebook.com facebook